Растение -чемпион по скорости роста принадлежит к роду : а)бамбук Б)секвойя в)ар??укария
Биология
Растение -чемпион по скорости роста принадлежит к роду : а)бамбук Б)секвойя в)ар??укария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)бамбук - скорость его роста до полуметра в сутки и даже больше
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