Помогите решить задачу, надо найти периметр параллелограмма. Все данные на рисунке

Геометрия
Помогите решить задачу, надо найти периметр параллелограмма. Все данные на рисунке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОВ средняя линия значит RS = 6 см по свойству P= 4+6 + 4+6 = 20 см
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