Вычисли Вырази ответ в метрах и дециметрах 1 2 метра умножить на 3 плюс 70 разделить ??а 5 в метрах 1 4 метра умножить на 5 минус 70 разделить на 3 в дециметрах и сантиметрах 1 Пятая плюс одна вторая плюс три четвертых метрах к...
Математика
Вычисли Вырази ответ в метрах и дециметрах 1 2 метра умножить на 3 плюс 70 разделить ??а 5 в метрах 1 4 метра умножить на 5 минус 70 разделить на 3 в дециметрах и сантиметрах 1 Пятая плюс одна вторая плюс три четвертых метрах квадратных метрах и дециметрах 100 квадратных дециметров умножить на 4 плюс три четвертых квадратных метра умножить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1/2 * 3 (метра) + 70 : 5 (дм) = 1 м 5 дм + 1 м 4 дм = 2 м 9 дм. б) 1/4 * 5 (метра) - (7 дм 5 см) : 3 = 1 м 25 см - 25 см = 1 м. в) 1/5 (метра) + 1/2 (дм) + 3/4 (метра) = 2 дм + 5 см + 75 см = 2 дм + 80 см = 2 дм + 8 дм = 10 дм = 1 м. (выбирай любой ответ). г) 100 дм^2 * 4 + 3/4 м^2 * 2 = 400 дм^2 + 75 дм^2 = 4 м^2 + 75 дм^2. В 1 квадратном метре 100 квадратных дециметров.
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