Вычисли Вырази ответ в метрах и дециметрах 1 2 метра умножить на 3 плюс 70 разделить ??а 5 в метрах 1 4 метра умножить на 5 минус 70 разделить на 3 в дециметрах и сантиметрах 1 Пятая плюс одна вторая плюс три четвертых метрах к...

Математика

Вычисли Вырази ответ в метрах и дециметрах 1 2 метра умножить на 3 плюс 70 разделить ??а 5 в метрах 1 4 метра умножить на 5 минус 70 разделить на 3 в дециметрах и сантиметрах 1 Пятая плюс одна вторая плюс три четвертых метрах квадратных метрах и дециметрах 100 квадратных дециметров умножить на 4 плюс три четвертых квадратных метра умножить на 2

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