Привидите примеры антонимов на тему ,,Осень,,

Литература
Привидите примеры антонимов на тему ,,Осень,,
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Автор: Гость
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Гость:
Весна,зима, лето Вродебы все
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