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Помогите с примером 1000•60:23
Математика
Помогите с примером 1000•60:23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000×60÷23=60000÷23=2608,695652
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