Задача длина первого отрезка 18см а длина второго в 3 раза меньше . На сколько санти??етров длина второго отрезка меньше длины первого
Математика
Задача длина первого отрезка 18см а длина второго в 3 раза меньше . На сколько санти??етров длина второго отрезка меньше длины первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/3=6cм длина второго 18-6=12 см разница
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На рис 1 представлен график зависимости от времени силы тока через катушку колеба??ельного контура. Чему равен период колебаний силы тока A. 0,4 ...
Экономика
Стоимость объекта основных средств - 80 000 руб., срок полезного использования - 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, используя следующие...
Математика