Задача длина первого отрезка 18см а длина второго в 3 раза меньше . На сколько санти??етров длина второго отрезка меньше длины первого

Математика

Задача длина первого отрезка 18см а длина второго в 3 раза меньше . На сколько санти??етров длина второго отрезка меньше длины первого

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