10. This coat … much. A) isn’t wearing B) isn’t worn C) hasn’t worn D) doesn’t wear
Английский язык
10. This coat … much. A) isn’t wearing B) isn’t worn C) hasn’t worn D) doesn’t wear
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Isn't worn - не есть ношен много (буквальный перевод)
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