Какой чертой подчеркивать: Красные,зеленые,лиловые,синие?

Русский язык
Какой чертой подчеркивать: Красные,зеленые,лиловые,синие?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волнистой. это определения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Корень из 3 х+4+корень из х-4=2 корень из х
Ответить
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ МНЕ ТЕКСТ!!!!!ВНЯТНО И ПОНЯТНО!!!БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!!! The science lab is next to the toilets and janitor's closet located in front o...
Ответить
Математика
Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?
Ответить
Математика
Решите пример пж 346•230 И 32•3.256
Ответить
Алгебра
Помогите решить 1 вариант
Ответить