Какой чертой подчеркивать: Красные,зеленые,лиловые,синие?
Русский язык
Какой чертой подчеркивать: Красные,зеленые,лиловые,синие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волнистой. это определения
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