Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?
Математика
Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно составить уравнене 3/2х+х=50 5/2 х = 50 х= 50 * 2/5 х=20 это дочери, тогда ханум 3/2*20=30 лет
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