Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?

Математика

Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?

Автор: Гость