Плиз прошу помочь с диаграммой

Гость: Гость:

Казуар собрал 1/8 часть всех фруктов или 24*1/8=3 кг Матрос собрал тоже 1/8 часть или 3 кг фруктов, Юнга собрал 1/4 часть или 24*1/4=6 кг, а Аноа собрал 1/2 часть или 24*1/2=12 кг Аноа собрал половину всех фруктов, Матрос половину от оставшейся половины, т.е. 1/2:2=1/2*1/2=1/4 часть (осталось в итоге 1-1/2-1/4=4/4-2/4-1/4=1/4), а Матрос и Казуар собрали по половине от оставшихся фруктов, т.е. 1/4:2=1/4*1/2=по 1/8 части. Проверка: 1/8+1/8+1/4+1/2=1/8+1/8+2/8+4/8=8/8=1 или 3+3+6+12=6+6+12=12+12=24 кг