Как можно заразиться чумой?

Биология
Как можно заразиться чумой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе существует несколько видов животных, которые могут передавать чёрную смерть, а именно : грызуны ( крысы, сурки, суслики) ,кошки, верблюды и блохи ( Крысиная южная блоха (лат. Xenopsylla cheopis). Кстате блоха основной возбудитель чумы.
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