Как можно заразиться чумой?

Гость: Гость:

В природе существует несколько видов животных, которые могут передавать чёрную смерть, а именно : грызуны ( крысы, сурки, суслики) ,кошки, верблюды и блохи ( Крысиная южная блоха (лат. Xenopsylla cheopis). Кстате блоха основной возбудитель чумы.