Плизкиплиз плиз плиз

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Плизкиплиз плиз плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
         Имена существительные женского, мужского рода с окончаниями  -а, -я   в   И. п. ед. ч.   относятся к 1 склонению: зима,   земля,   юноша,   дядя.    Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием,  среднего и мужского рода с окончаниями -о, -е   в И. п. ед. ч. относятся ко  2 склонению : стол,   дождь,   яблоко,   поле,   домишко,   подмастерье.    Имена существительные женского рода с нулевым окончанием и  имеющие мягкий знак на конце в И. п. ед. ч. относятся к 3 склонению:    радость,   ночь,   рожь,   мышь,   тень.   
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