Плизкиплиз плиз плиз

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Имена существительные женского, мужского рода с окончаниями -а, -я в И. п. ед. ч. относятся к 1 склонению: зима, земля, юноша, дядя. Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием, среднего и мужского рода с окончаниями -о, -е в И. п. ед. ч. относятся ко 2 склонению : стол, дождь, яблоко, поле, домишко, подмастерье. Имена существительные женского рода с нулевым окончанием и имеющие мягкий знак на конце в И. п. ед. ч. относятся к 3 склонению: радость, ночь, рожь, мышь, тень.