Найдите значение выражения 0,09×0,9×9000

Алгебра
Найдите значение выражения 0,09×0,9×9000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно от 9000 отдать нули каждому выражению 9*9*9=729
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