Помогите пожалуста ! какие положительные и отрицательные влияния грибов в приро??е и в жизни чеовека??? заранее спасибо
Биология
Помогите пожалуста ! какие положительные и отрицательные влияния грибов в приро??е и в жизни чеовека??? заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Положетельные: делать лекарства, делать сыр отрицательные: порча продуктов и вызывание болезней
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