Помогите пожалуста ! какие положительные и отрицательные влияния грибов в приро??е и в жизни чеовека??? заранее спасибо

Биология
Помогите пожалуста ! какие положительные и отрицательные влияния грибов в приро??е и в жизни чеовека??? заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Положетельные: делать лекарства, делать сыр отрицательные: порча продуктов и вызывание болезней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вычислите и напишите решание как вы решали (- 135)+(-120)-390= а) - 95 б) -875 в) 875 г) 0
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста! -4+x2( во 2 степени)+x=0 Не могу понять, как найти дискриминант.
Ответить
Математика
На одну столовую привезли 4 ящика яблок, а в другую- 6 таких же ящиков . Всего привез??и 200 кг яблок .сколько килограммов яблок привезли в каждую ...
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мне купили современн??й компьютер.
Ответить
Математика
Помогите решить задачу рационально подобрав числа маша взялась ухаживать за курами и кроликами.всего у её подшефных 35 голов и 94 ноги .сколько у м...
Ответить