Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мне купили современн??й компьютер.
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Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мне купили современн??й компьютер.
Ответ(ы):
Гость:
Современный-именительный падеж
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