Помогите пожалуйста! -4+x2( во 2 степени)+x=0 Не могу понять, как найти дискриминант.

Алгебра

Помогите пожалуйста! -4+x2( во 2 степени)+x=0 Не могу понять, как найти дискриминант.

Автор: Гость