Помогите пожалуйста! -4+x2( во 2 степени)+x=0 Не могу понять, как найти дискриминант.
Алгебра
Помогите пожалуйста! -4+x2( во 2 степени)+x=0 Не могу понять, как найти дискриминант.
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