На одну столовую привезли 4 ящика яблок, а в другую- 6 таких же ящиков . Всего привез??и 200 кг яблок .сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? помогите пожалуйста я вас прошу

Математика

На одну столовую привезли 4 ящика яблок, а в другую- 6 таких же ящиков . Всего привез??и 200 кг яблок .сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? помогите пожалуйста я вас прошу

Автор: Гость