На одну столовую привезли 4 ящика яблок, а в другую- 6 таких же ящиков . Всего привез??и 200 кг яблок .сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? помогите пожалуйста я вас прошу

Математика
На одну столовую привезли 4 ящика яблок, а в другую- 6 таких же ящиков . Всего привез??и 200 кг яблок .сколько килограммов яблок привезли в каждую столовую? помогите пожалуйста я вас прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)4+6=10(шт)-ящиков 2)200:10=20(кг)-пригодится на 1 ящик 3)6*20=120(кг)- 2 столовая 4)4*20=80(кг)-1 столовая
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