Вычислите и напишите решание как вы решали (- 135)+(-120)-390= а) - 95 б) -875 в) 875 г) 0
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Вычислите и напишите решание как вы решали (- 135)+(-120)-390= а) - 95 б) -875 в) 875 г) 0
Ответ(ы):
Гость:
-135+(-120)=-255=(-390)=-645
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