Вычислите и напишите решание как вы решали (- 135)+(-120)-390= а) - 95 б) -875 в) 875 г) 0

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Вычислите и напишите решание как вы решали (- 135)+(-120)-390= а) - 95 б) -875 в) 875 г) 0

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