Плиззз номер 174 (с фото)
Математика
Плиззз номер 174 (с фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*14=(3*5)(2*7)=(5*2)(3*7)=10*21=210 35*12=(7*5)(2*6)=(2*5)(6*7)=10*42=420 44*25=(4*11)(5*5)=(4*5)(11*5)=20*55=1100 75*16=(5*15)(2*8)=(8*5)(15*2)=40*30=1200
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