Площадь параллелограмма можно вычислить по формуле , где — стороны параллелограмма (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите площадь параллелограмма, если его стороны 10 м и 12 м и sin a=0,5.
Математика
Площадь параллелограмма можно вычислить по формуле , где — стороны параллелограмма (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите площадь параллелограмма, если его стороны 10 м и 12 м и sin a=0,5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b*sina a=10 м b=12 м sina=0,5 S=10*12*0,5= 60 (м²) - площадь параллелограмма
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