Решите пожалуйста самостоятельную работу !!Заранее спасибо!Дам корону !
Математика
Решите пожалуйста самостоятельную работу !!Заранее спасибо!Дам корону !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) не знаю, сори 2)1ц=100кг 11 ящ= 4ц62кг=462кг 462:11=42кг 18 ящ.=612кг 612:18=34 42-34=8 3) 37 286: 37=1008;17 780:35 =508; 1008-508=500:250=2 4) 530,503,350,305
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