Биография аристотиля

Биология
Биография аристотиля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнегреческий философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского[1]. В 335/4 г. до н. э.основал Ликей (Лицей). Натуралист классического периода. Наиболее влиятельный из философов древности; основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного мышления.Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития: социологию, философию, политику, логику, физику. Его взгляды на онтологию имели серьёзное влияние на последующее развитие человеческой мысли. Метафизическое учение Аристотеля было принято Фомой Аквинским и развито схоластическим методом. Карл Маркс называл Аристотеля величайшим мыслителем древности.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помомогите срочно сколько будет (2×-3)умножить(×+2)≤0
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. СРОЧНА. СПИШЕ. ОБОЗНА ПАДЕЖ ВЫДЕЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛНЫХ.ПОЛЬ??УЙ ВОПРОСАМИ, ДОПИСЫВАЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ОБРАЗЕЦ. В ТЕ...
Ответить
Химия
2, 2, 3- триметил- 4-этилоктан составьте формулу
Ответить
Другие предметы
Нужно сочинение на тему "Я дома помощник" Прошу быстрее! И сочинение маленькое 6-7 предложений! Помогите пожалуйста!!
Ответить
Русский язык
Какие окончание и суффиксы в словах грибы грибов грибами о грибах
Ответить