Помомогите срочно сколько будет (2×-3)умножить(×+2)≤0

Гость: Гость:

Перемножаем скобки. Получаем слева: 2*х^2 + х - 6. Приравниваем это к нулю и решаем простейшее квадратное уравнение. Корни: х1=1,5 , х2= -2. Далее легче решать через интервалы (загугли, если не знаешь, что это, т.к. я объяснить этотне смогу). Обозначаем корни на координатной прямой, ищем знаки. Знаки такие: знак + до (-2), знак - от (-2) до (1,5), знак + после (1,5). Нам нужно где уравнение МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО нулю, т.е. знак -. Следовательно, х принадлежит от (-2) (включительно) до (1,5) (включительно). Всё.