2, 2, 3- триметил- 4-этилоктан составьте формулу
Химия
2, 2, 3- триметил- 4-этилоктан составьте формулу
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С13Н28 структурная формула (см. фото)
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