Помогите пожалуйста. СРОЧНА. СПИШЕ. ОБОЗНА ПАДЕЖ ВЫДЕЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛНЫХ.ПОЛЬ??УЙ ВОПРОСАМИ, ДОПИСЫВАЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ОБРАЗЕЦ. В ТЕНИСТОЙ АЛЛЕ ( В КАКОЙ АЛЛЕ ) 1.РАНН.. ЛЕТН.. УТРОМ ПРИЯТНО ПОБРОДИТЬ ПО ЛЕСУ, ПОДЫШ...
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Помогите пожалуйста. СРОЧНА. СПИШЕ. ОБОЗНА ПАДЕЖ ВЫДЕЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛНЫХ.ПОЛЬ??УЙ ВОПРОСАМИ, ДОПИСЫВАЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ОБРАЗЕЦ. В ТЕНИСТОЙ АЛЛЕ ( В КАКОЙ АЛЛЕ ) 1.РАНН.. ЛЕТН.. УТРОМ ПРИЯТНО ПОБРОДИТЬ ПО ЛЕСУ, ПОДЫШАТЬ ЧИСТ... СВЕЖ... ВОЗДУХОМ. 2. РАНН ... УТРА И ДО ПОЗДН ... НОЧИ СЛЫШИТСЯ. ЧУДЕСН... ПЕНИЕ ЛЕСН.... ПТИЦ. 3.БЕЛКА. ВЗОБРАЛАСЬ НА ВЕРХН.. ВЕТКУ ЕЛИ И ИСЧЕЗЛА В ЗЕЛН... ХВОЕ. 4 . В ПРОЗРАЧН... ВОЗДУХЕ ПРИ ЯРК.... СВЕТ СОЛНЦА РЕЧКА КАЖЕТСЯ СЕРЕБРЯН... ЛЕНТНОЙ, А ЛУГ-ПРАЗДНИЧН... КОВРОМ. ЗА РАНИ СПАСИБА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ранним летним утром приятно побродить по лесу, подышать чистым воздухом 2 Ранним утром и до поздней ночи слышится чудесное пение лесных птиц 3 белка взобралась на верхнюю ветку ели и исчезла в зелёной хвое 4 В прозрачном воздухе при ярком свете солнца , речка кажется серебряной лентой , а луг- праздничным ковром
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