Выполните синтаксический разбор предложения Ася продолжала сидеть неподвижно ??одобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом.

Гость: Гость:

Ася- подлежащее, выраженное существительным. Продолжала сидеть- сказуемое, выраженное глаголом. Неподвижно- обстоятельство, выраженное наречием. Подобрав и закутав- однородные деепричастия, соединенные союзом "и". Подобрав под себя ноги и закутав- голову кисейным шарфом- однородные деепричастия. Перед словом "подобрав" поставить запятую.