Служебная собака бросилась догонять нарушителя границы, когда между ними было 1,8 ??м. С какой скоростью бежал нарушитель , если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0,2 ч? СРОЧНО. P.S если не сложно условие написать)

Математика

Служебная собака бросилась догонять нарушителя границы, когда между ними было 1,8 ??м. С какой скоростью бежал нарушитель , если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0,2 ч? СРОЧНО. P.S если не сложно условие написать)

Автор: Гость