Служебная собака бросилась догонять нарушителя границы, когда между ними было 1,8 ??м. С какой скоростью бежал нарушитель , если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0,2 ч? СРОЧНО. P.S если не сложно условие написать)
Математика
Служебная собака бросилась догонять нарушителя границы, когда между ними было 1,8 ??м. С какой скоростью бежал нарушитель , если скорость собаки 19 км/ч и она догнала его через 0,2 ч? СРОЧНО. P.S если не сложно условие написать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19*0,2=3,8 (км) - пробежела собака за 0,2 часа. 2) 3,8-1,8=2 (км) - пробежал нарушитель за 0,2 часа 3) 2:0,2=10 (км/час) - скорость нарушителя
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