Помогите решить пожалуйста 6-ое уравнения

Алгебра
Помогите решить пожалуйста 6-ое уравнения
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решено, все просто, не благодаря)
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