Площа прямокутника дорівнює 288 а його периметр 72 чому дорівнює довжини сторін цьо??о прямокутника помогите очень прошу срочно

Гость: Гость:

Площадь a*b = 288 Периметр 2*(a+b) = 72 Выражаем b из формулы периметра a = 36 - b Подставим в формулу площади (36-b)*b = 288 36b - b² - 288 = 0 Корни уравнения х1 = 12 и х2 = 24 - размеры сторон - ОТВЕТ.