Площадь футбольного поля равна 6000 м квадратных. Найдите длину и ширину поля, если ??лина на 40 м больше ширины. срочна помогите
Алгебра
Площадь футбольного поля равна 6000 м квадратных. Найдите длину и ширину поля, если ??лина на 40 м больше ширины. срочна помогите
Ответ(ы):
Гость:
Х м-ширина, х+40 м- длина площадь х(х+40) уравнение: х(х+40)=6000 х²+40х-6000=0 D=40²+4*6000=1600+24000=25600 x1=(-40-160)/2 -посторонний корень x2=(-40+160)/2=120:2=60м ширина 60+40=100м длина
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