Площадь футбольного поля равна 6000 м квадратных. Найдите длину и ширину поля, если ??лина на 40 м больше ширины. срочна помогите

Алгебра

Площадь футбольного поля равна 6000 м квадратных. Найдите длину и ширину поля, если ??лина на 40 м больше ширины. срочна помогите

Автор: Гость