Площадь Канады составляет девять миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи ш??стьсот семьдесят квадратных километров . Площадь Азербайджана составляет восемьдесят шесть тысяч квадратных километров . Площадь какой страны боль...

Математика
Площадь Канады составляет девять миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи ш??стьсот семьдесят квадратных километров . Площадь Азербайджана составляет восемьдесят шесть тысяч квадратных километров . Площадь какой страны больше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канада: 9 984 670 км квадратных Азербайджан: 86 000 км квадратных 9 984 670-86 000=на 9 898 670 площадь Кнады больше Как-то так)
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