Площадь Канады составляет девять миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи ш??стьсот семьдесят квадратных километров . Площадь Азербайджана составляет восемьдесят шесть тысяч квадратных километров . Площадь какой страны боль...

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Площадь Канады составляет девять миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи ш??стьсот семьдесят квадратных километров . Площадь Азербайджана составляет восемьдесят шесть тысяч квадратных километров . Площадь какой страны больше и на сколько?

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