Площадь кухни 6 квадратных метров. это одна восьмая площади всей квартиры. какова ??лощадь квартиры

Математика
Площадь кухни 6 квадратных метров. это одна восьмая площади всей квартиры. какова ??лощадь квартиры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6*8=48..........................................
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