Площадь кв 400 м найди площать прямоугольника с таким же периметром

Математика
Площадь кв 400 м найди площать прямоугольника с таким же периметром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= a² - площадь квадрата S=a*b - площадь прямоугольника P прямоугольника = 2*(a+b) S=a² = 400 м² = 2*(a+b) a = √400 = 20 2(20+b) = 400 40+b=400 b=400-40 b=360 a*b=20*360=7200 м² Отметь мой ответ как лучший, пожалуйста. Мне очень важны твоя помощь.
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