Ашик-Кериб Рассказ о герое план. Внешность, поступки, герои с которыми он общался, ??бщий вывод. 10-15 ответов. Пожалуйста

Гость: Гость:

Ашик-Кериб был беден. И за того, что он был беден он не мог жениться на Магуль-Мегери. Ашик-Кериб был честен. Он помогал всем, у него было доброе сердце. Ашик-Кериб сказал Магуль-Мегери что он не сможет на ней жениться потому что он не богатый. И он обещал ей что он будет сметаться семь лет пока не разбогатеет.