Ашик-Кериб Рассказ о герое план. Внешность, поступки, герои с которыми он общался, ??бщий вывод. 10-15 ответов. Пожалуйста

Литература
Ашик-Кериб Рассказ о герое план. Внешность, поступки, герои с которыми он общался, ??бщий вывод. 10-15 ответов. Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ашик-Кериб был беден. И за того, что он был беден он не мог жениться на Магуль-Мегери. Ашик-Кериб был честен. Он помогал всем, у него было доброе сердце. Ашик-Кериб сказал Магуль-Мегери что он не сможет на ней жениться потому что он не богатый. И он обещал ей что он будет сметаться семь лет пока не разбогатеет.
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