Скорость поезда 20 м/с .длинна окружности колеса его вагона равна 2.4 м. Сколько обор??тов совершает колесо за 3 м ?

Математика

Скорость поезда 20 м/с .длинна окружности колеса его вагона равна 2.4 м. Сколько обор??тов совершает колесо за 3 м ?

Автор: Гость