Скорость поезда 20 м/с .длинна окружности колеса его вагона равна 2.4 м. Сколько обор??тов совершает колесо за 3 м ?
Математика
Скорость поезда 20 м/с .длинна окружности колеса его вагона равна 2.4 м. Сколько обор??тов совершает колесо за 3 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем количество оборотов колеса за 1 секунду 20:2,4=8,(3) об/сек переведем минуты в секунды 3*60=180 сек найдем количество оборотов за 3 минуты 8,(3)*180=1500 оборотов
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