Сегодня ___население Земли составляет_____
География
Сегодня ___население Земли составляет_____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7, 3 миллиардов человек
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