Сегодня ___население Земли составляет_____

География
Сегодня ___население Земли составляет_____
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Гость:
7, 3 миллиардов человек
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