Поврхность моря морщит лёгкий ветерок.сделать синтаксический разбор
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Поврхность моря морщит лёгкий ветерок.сделать синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверхность моря морщит легкий ветерок ( поверхность - дополнение , моря-дополнение , морщит - сказуемое , легкий - определение , ветерок - подлежащие .(Повествовательное , невосклицательное , распостранёное,двусоставное ,неосложненое )
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