Экскурсоводу нужно выбрать маршрут по залам музея так чтобы обойти все залы не за??одя дважды
Математика
Экскурсоводу нужно выбрать маршрут по залам музея так чтобы обойти все залы не за??одя дважды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно по-разному: 123654789, 123698745,123698547, и т.д.
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