Экскурсоводу нужно выбрать маршрут по залам музея так чтобы обойти все залы не за??одя дважды

Математика
Экскурсоводу нужно выбрать маршрут по залам музея так чтобы обойти все залы не за??одя дважды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно по-разному: 123654789, 123698745,123698547, и т.д.
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