Площадь квадрата 2500 см2 найди площадь прямоугольника,длина которого равна сторон?? квадрата,а ширина на 8 см меньше стороны квадрата.Вырази площадь прямоуголника в более крупных единицах.
Математика
Площадь квадрата 2500 см2 найди площадь прямоугольника,длина которого равна сторон?? квадрата,а ширина на 8 см меньше стороны квадрата.Вырази площадь прямоуголника в более крупных единицах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sквадр. = сторона^2 Сторона квадрата = кор. 2500=50см. Ширина = 50- 8=42 см Sпрямоуг. = длина*шмрина S=42*50=2100см^2 2100см^2=0,21м^2
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