Площадь квадрата 2500 см2 найди площадь прямоугольника,длина которого равна сторон?? квадрата,а ширина на 8 см меньше стороны квадрата.Вырази площадь прямоуголника в более крупных единицах.

Математика

Площадь квадрата 2500 см2 найди площадь прямоугольника,длина которого равна сторон?? квадрата,а ширина на 8 см меньше стороны квадрата.Вырази площадь прямоуголника в более крупных единицах.

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