Площадь квадрата на 8см2 меньше площади прямоугольника.Сторона квадрата в три раз?? меньше одной стороны прямоугольника и на 2 см больше второй его стороны.Найдите длину стороны квадрата.

Математика
Площадь квадрата на 8см2 меньше площади прямоугольника.Сторона квадрата в три раз?? меньше одной стороны прямоугольника и на 2 см больше второй его стороны.Найдите длину стороны квадрата.
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