Площадь квадрата на 8см2 меньше площади прямоугольника.Сторона квадрата в три раз?? меньше одной стороны прямоугольника и на 2 см больше второй его стороны.Найдите длину стороны квадрата.

Математика

Площадь квадрата на 8см2 меньше площади прямоугольника.Сторона квадрата в три раз?? меньше одной стороны прямоугольника и на 2 см больше второй его стороны.Найдите длину стороны квадрата.

Автор: Гость