Площадь одного прямоугольника равна площади другого прямоугольника длина первого прямоугольника равна 18см, а ширина-15смчему равна ширина второго прямоугольника,если длина его равна 27см? 2 задача: легковая машина по асфальт...

Математика

Площадь одного прямоугольника равна площади другого прямоугольника длина первого прямоугольника равна 18см, а ширина-15смчему равна ширина второго прямоугольника,если длина его равна 27см? 2 задача: легковая машина по асфальтированой дороге ехала 3чсо скорости 76км в час,а по степнойдорго-2часа со скорости 46кмв час сколько всего километров проехала машина ?на сколько километров больше проехала машина по асфальтированой дороге,чем по степной?

Автор: Гость