Площадь одного прямоугольника равна площади другого прямоугольника длина первого прямоугольника равна 18см, а ширина-15смчему равна ширина второго прямоугольника,если длина его равна 27см? 2 задача: легковая машина по асфальт...
Математика
Площадь одного прямоугольника равна площади другого прямоугольника длина первого прямоугольника равна 18см, а ширина-15смчему равна ширина второго прямоугольника,если длина его равна 27см? 2 задача: легковая машина по асфальтированой дороге ехала 3чсо скорости 76км в час,а по степнойдорго-2часа со скорости 46кмв час сколько всего километров проехала машина ?на сколько километров больше проехала машина по асфальтированой дороге,чем по степной?
Ответ(ы):
Гость:
2 задача 1)3*76=228(км)по асфальтированной дороге 2)2*46=92(км)по степной дороге 3)228+92=320(км)всего проехала машина 4)228-92=136(км)больше проехала машина по асфальтриванной дороге,чем по степной Ответ:136 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Совхоз отправил в город 8.610 центнеров лука, расфасованного в сетки по 35 килограмм. Сколько сеток лука отправил совхоз. ( Вырази массу лука в кил...
Окружающий мир