Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой

Математика

Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой

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