Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой

Математика
Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600:3 = 200 2)2 * 200 = 400м в кв. Ответ: 400м. в кв.
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