Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой
Математика
Площадь огорода 600м квадратных третья часть огорода заняты свеклой сколько квадр??тных метров заняты свеклой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600:3 = 200 2)2 * 200 = 400м в кв. Ответ: 400м. в кв.
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