Какое значение парада 7 ноября 1941 года?

История
Какое значение парада 7 ноября 1941 года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это военный парад в честь 24 годовщины Октябрьской революции проведённый во время  Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей  военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что  Москва не сдаётся, и боевой дух армии не сломлен
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