Какое значение парада 7 ноября 1941 года?
История
Какое значение парада 7 ноября 1941 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это военный парад в честь 24 годовщины Октябрьской революции проведённый во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух армии не сломлен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мальчики играли на берегу ипридумывали названия для камешков.Смотрите как у меня много креолов!-сказал Даны.Миша огорчился:"а у меня только один кр...
Математика
Алгебра