Площадь прямоугольника 14см/кв,а длина-7см.Найди ширину и периметр прямоугольника.?

Математика
Площадь прямоугольника 14см/кв,а длина-7см.Найди ширину и периметр прямоугольника.?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14:7=2см ширина (7+2)*2=18см периметр
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