Площадь прямоугольника =18, Найти большую сторону,если она в 2 раза больше меньшей стороны!
Математика
Площадь прямоугольника =18, Найти большую сторону,если она в 2 раза больше меньшей стороны!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решим способом подбора: 6-большая сторона 3-меньшая сторона.
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