Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?

Математика

Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?

Автор: Гость