Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?
Математика
Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морковь - 27 га. Картофель - в 5 раз больше. Картофель = 27 * 5 = 135 га.
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