Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?

Математика
Под картофель в хозяйстве занято в 5 раз большая площадь чем под морковь,а всего под морковь занято 27 га.Какая площадь занята под картофель?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морковь -  27 га. Картофель -  в 5 раз больше. Картофель = 27 * 5 = 135 га.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
<p>Како чувство осталось у вас после чтения поэмы. Почему поэма названа Лермонт??вым песней
Ответить
Литература
Тема: - "Как выбрать в сложную минуту между честью и бесчестьем?" помогите пожалуйс??а написать тезис и комментарий
Ответить
Биология
Является ли осина листопадным деревом?
Ответить
Математика
X:4-2=7 помогите пожалуйста решить уровнение
Ответить
Русский язык
Помогите 11 класс русский язык
Ответить