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Является ли осина листопадным деревом?
Биология
Является ли осина листопадным деревом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да осина листопадное дерево
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