Речь Мальвины как она говорит? Как автор относится к своей героине?

Гость: Гость:

Примерно так мыслю я Мальвина воспитаный и красивый персонаж.Она полная противоположность Буратино.Она всегда думает прежде чем горит.Говарит она медленно и поучающи.Она гатова наказать за не послушание. Вот думаю хоть чуть чуть поможет