Речь Мальвины как она говорит? Как автор относится к своей героине?
Литература
Речь Мальвины как она говорит? Как автор относится к своей героине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно так мыслю я Мальвина воспитаный и красивый персонаж.Она полная противоположность Буратино.Она всегда думает прежде чем горит.Говарит она медленно и поучающи.Она гатова наказать за не послушание. Вот думаю хоть чуть чуть поможет
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