Сочинение на тему Верный Спутник Человека

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Песен написано огромное количество. Да это и понятно, ведь песня является верным спутником человека на протяжении всей жизни. Она убаюкивает его в колыбели, рассказывает о далёких странах, учит нас смеяться, плакать, читать и считать, сопровождает повсюду. Ведь не зря поётся в известной песне Василия Ивановича Лебедева-Кумача: Нам песня строить и жить помогает. Она, как друг и зовёт, и ведёт И тот, кто с песней пo жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадёт. Годы учёбы, труда, будни и праздники, сражения и победы – всё оставляет свои песни, если попытаться собрать воедино все когда-либо рождённые песни, получилась бы огромная летопись всей истории человечества. Что же такое песня? Почему так велика ее роль в жизни человека? Давайте прочитаем фрагмент из повести Юрия Нагибина «Книга детства» на стр. 52 ваших учебников. «Я рано узнал прелесть песни,- вспоминает писатель Юрий Нагибин в своей «Книге детства». - Мне пела мама. Шумом полны бульвары, Ходят, смеются пары... - Звучало по утрам в залитой солнцем комнате. Мама вытирала пыль с вещей, отдавая солнцу их лакированные глади. А я был во власти бульваров, полных светлой радости, шумящих молодыми голосами и весенней листвой. И может всё случиться! Я не знал, пела ли мама ещё, я просто больше ничего не слышал. Сердце обмирало и замыкалось в своей тайне: что-то случится в моей жизни, непременно случится, грозное, счастливое, до стыда сладкое, о чём я и думать не смел». - Какой вывод можно сделать из прочитанного отрывка? (Слова песни, с душой пропетые родным человеком, заставляют задуматься о будущем, могут увести в прекрасный мир фантазии.) Да, человек, даже совсем юный, впервые ощущает в себе неизведанные ещё силы, способность к поэтическому состоянию души – тому главному, что отличает его от всех других живых существ.