Как это будет на казахском? В школе у нас много разных занятий и уроков. На одном поем на другом танцуем. В библиотеке находим книги и читаем их.Но наше главное занятие учеба.

Қазақ тiлi

Как это будет на казахском? В школе у нас много разных занятий и уроков. На одном поем на другом танцуем. В библиотеке находим книги и читаем их.Но наше главное занятие учеба.

Автор: Гость