Как это будет на казахском? В школе у нас много разных занятий и уроков. На одном поем на другом танцуем. В библиотеке находим книги и читаем их.Но наше главное занятие учеба.

Қазақ тiлi
Как это будет на казахском? В школе у нас много разных занятий и уроков. На одном поем на другом танцуем. В библиотеке находим книги и читаем их.Но наше главное занятие учеба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мектепте бізде көп сабақ болады.Бірде біз күшіміз билеймыз.Кітапханада біз кітап оқыймыз
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